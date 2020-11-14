Стали известны подробности похорон Джигарханяна

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате. Подробности похорон актера раскрыл его представитель и друг Артур Согомонян, передает ТАСС в субботу, 14 ноября.

Согомонян подчеркнул, что траурная церемония будет проводиться с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Он попросил всех желающих посетить прощальное мероприятие прийти в медицинских масках.

Церемонию планируется провести в Театре Армена Джигарханяна, который артист возглавлял с момента его основания в 1996 году.

Представитель артиста также подтвердил, что Джигарханяна похоронят 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его дочери. Близкие артиста получили соответствующее разрешение.

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Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.