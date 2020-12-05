Помощник Горбачева объяснил отсутствие встреч политика с родственниками

Переводчик Павел Палажченко, работавший с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, объяснил отсутствие встреч политика с родственниками. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 5 декабря.

«Что касается родственников, он сам с ними постоянно общается по телефону. А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают», — объяснил бывший помощник Горбачева.

Палажченко предположил, что родственники бывшего президента приедут к нему, как только ситуация с пандемией коронавируса улучшится.

Переводчик добавил, что еще не видел фильм «Горбачев. Рай», в котором советский политик заявил, что его перестали навещать внучки, однако отметил, что принимал участие в съемках ленты год назад. «Фильм снимался до пандемии, а сейчас ситуация такая, что он (Горбачев — прим. «Ленты.ру») находится на самоизоляции», — подчеркнул Палажченко.

Фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай» показали на фестивале «Артдокфест».