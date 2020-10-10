Горбачев прокомментировал прекращение огня в Нагорном Карабахе

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал введение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Он поприветствовал это решение, а также призвал стороны продолжать переговоры. «Хорошо, что сделан этот первый шаг. Хорошо, что помогла Россия. Но очень важно, чтобы этим не ограничивалось», — заявил Горбачев.

По его словам, нужно договариваться о путях урегулирования этой проблемы и «решать ее постепенно, шаг за шагом».

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.