Пушков оценил слова советника Ельцина о виновнике распада СССР

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова советника первого президента России Бориса Ельцина о том, что главным виновником распада СССР был Михаил Горбачев. Своим мнение член Совфеда поделился в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что утвердившуюся в общественном сознания точку зрения высказывания Сергея Шахрая не изменят. «Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез», — также отметил сенатор.

Ранее помощник Ельцина сказал, что Беловежское соглашение, подписанное 8 декабря 1991 года, стало не причиной, а следствием развала СССР. При этом главной причиной окончания существования Союза он счел быстрый распад Коммунистической партии, который запустил Горбачев.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.

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