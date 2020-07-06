Стало известно о попытке Ельцина и Горбачева надавить на Кравчука в 90-х

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, первый президент России Борис Ельцин и первый президент Украины Леонид Кравчук «разыгрывали» карту перед всесоюзным референдумом 1991 года. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Он рассказал, что в начале марта был у Горбачева в гостях и разговор зашел о референдуме. В частности, по словам Венедиктова, ему стало известно, что Ельцин и Горбачев пытались надавить на Кравчука. «То есть еще в 90-м или в 91 году, видимо, — это вам у Кравчука надо спросить — его [Кравчука] шантажировали перед референдумом», — пояснил главред.

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Венедиктов добавил, что карта Крыма «всегда была в игре».

В мае Кравчук заявил, что в 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав. «Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 миллиардов долларов», — сказал бывший глава государства. Он добавил, что полуостров передали из экономических соображений и скоро наступит момент, когда Москва вновь не сможет справиться с Крымом и республика вернется в состав Украины.

В советское время Крым входил в состав РСФСР, но в 1954-м Хрущев передал полуостров Украинской ССР. После распада Советского Союза Крым находился в составе Украины, пока в 2014 году по итогам референдума не перешел в состав России. Киев и большая часть стран-участниц ООН не признают Крым российским.

17 марта 1991 года в СССР прошел всесоюзный референдум, в ходе которого гражданам предлагалось ответить на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Тогда более 77 процентов участников опроса проголосовали за сохранение союза, против высказались около 22 процентов. Несмотря на это, спустя некоторое время СССР распался.

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