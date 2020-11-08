Горбачев прокомментировал итоги выборов в США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в США. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Горбачева, кандидат от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ назвали победителем избирательной кампании, понимает важность отношений США и России. Экс-президент СССР надеется на восстановление доверия между странами.

Также Горбачев поделился впечатлениями от личной встречи с Байденом. «У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией. Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», — отметил бывший советский лидер.

Ранее политологи спрогнозировали новые санкции против России в случае победы Джо Байдена. Также они выразили мнение, что торговая война с Китаем ослабнет. По мнению экспертов, после победы Байдена Москва перейдет в число главных врагов Вашингтона.

7 ноября Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь действующий президент Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».