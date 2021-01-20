Горбачев высказался о необходимости продления ракетного договора

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев высказался о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Продлить договор СНВ-3 необходимо, это реально, тем более что [избранный президент США Джозеф] Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании», — подчеркнул бывший советский лидер, добавив, что обсуждал вопрос ядерного вооружения на встрече с Байденом в 2009 году.

Ранее сообщалось, что команда Байдена намерена продлить договор, действие которого истекает в феврале 2021 года. Однако до сих пор неизвестно, на какой срок согласен продлить договоренность избранный президент.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.