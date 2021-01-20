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В США заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Россией

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Kevin Lamarque / Reuters

Отставной американский генерал Ллойд Остин заявил о готовности к более тесному сотрудничеству с Россией в случае утверждения шефом Пентагона. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что намерен искать пути, чтобы «предотвратить опасную эскалацию напряженности», стоять на защите интересов и ценностей США. «И оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал Остин.

Уточняется, что в числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также прекращение военных конфликтов в местах, где войска России и США действуют в непосредственной близости друг от друга.

При этом Остин подчеркнул, что главной задачей американской стороны является «сдерживание России». Он добавил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) соответствует интересам нацбезопасности США.

В декабре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что что Россия входит в список врагов Америки. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

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