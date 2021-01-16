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Пентагон заявил об уважении к российским военным

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Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
Фото: POOL / Reuters

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер заявил, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — отметил глава Пентагона.

По словам Миллера, Россия «полезным для себя образом» использует целый ряд нестандартных военных концепций. Он не пояснил, что конкретно имеет в виду

В ноябре Миллер обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом «российскую угрозу». Глава Пентагона и генсек Альянса в ходе телефонной беседы затронули вопросы «исходящей от России угрозы» и «вызовов со стороны Китая». Они также коснулись важных вопросов, которые возникают в трансатлантическом альянсе, и темы преемственности политики Соединенных Штатов после смены руководства.

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