Пентагон поставил Россию в один ряд с террористами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поставил Россию в один ряд с террористами в ходе виртуального оборонного форума, передает РИА Новости.

«Россия, Северная Корея, Иран, террористы — много всякого происходит и будет происходить», — сказал Милли. По его словам, это вызовы, с которыми стране необходимо считаться.

Кроме того, представитель Пентагона отметил, что значительной угрозой для США является Китай. По его мнению, в ближайшие десятилетия китайская армия попытается уравнять возможности с американской. В частности, это касается космоса, киберпространства, а также сухопутной армии.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу заявил, что союз России и Китая представляет угрозу для США. По его словам, российская сторона обладает мощной армией, а китайская — сильной экономикой.