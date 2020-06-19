Россия ответила на обвинения США в создании угрозы в космосе

США бездоказательно обвиняют Россию и Китай в создании «величайших стратегических угроз» в космосе, заявил МИД России. Таким образом в ведомстве ответили на обвинения Вашингтона, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что американская сторона пытается оправдать реализацию деструктивного курса, который провоцирует гонку вооружений в космическом пространстве и дестабилизирует ситуацию в области международной безопасности.

«[США] не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" космическое пространство», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Министерство обороны США подготовило «Стратегию обороны в космосе». Эта программа предназначена для ответа на «существующую угрозу» в космосе со стороны России и Китая, заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй. По его словам, Пекин и Москва собираются размещать в космосе оружие, направленное против США.

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