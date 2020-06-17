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США подготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе

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Пентагон
Пентагон
Фото: Pixabay.com

Министерство обороны США подготовило «Стратегию обороны в космосе». Эта программа предназначена для ответа на «существующую угрозу» в космосе со стороны России и Китая. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, его слова передает РИА Новости.

«Я бы сказал, что мы все еще опережаем их (Москву и Пекин — прим. «Ленты.ру»), но для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают эти [космические] возможности, и это очень серьезная угроза», — сказал Китэй на презентации стратегии. По его словам, Россия и Китай собираются размещать в космосе оружие, направленное против США.

В своей речи он напомнил о высказывании Госдепартамента, датированном 2017 годом, в котором Россию обвинили в запуске некоего снаряда со спутника. Кроме того, по словам Китэя, Москва развивает радиоэлектронное вооружение, чтобы подавлять американские спутники.

О том, что Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты, глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил еще в апреле текущего года. Он отметил, что это прямое доказательство роста угрозы американским космическим системам.

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