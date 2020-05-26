В США заявили о потерянной Россией силе в космосе

Впечатляющая деятельность России в космосе по большей части основана на потерянном наследии советского времени, и мало оснований для уверенности в том, что предпринимаемые в настоящее время усилия страны вновь обретут силу, заявил РИА Новости сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

По его словам, Соединенные Штаты могут быть открыты для равного сотрудничества с Японией и Европой. «В любом случае, я очень сомневаюсь, что Россию пригласят к участию в ключевых американских проектах», — сказал эксперт.

Макдауэлл уверен, что американский космический корабль Crew Dragon превосходит советско-российский «Союз», а Китай через пять-десять лет сможет соперничать с США в лидерстве в космосе.

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В мае бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon. По ее словам, при посадке на Землю на первом она не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока прибывшему экипажу не начали помогать выбираться из капсулы. Найберг допустила, что ей бы не понравилось приводнение на втором.

В апреле глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что первый пуск Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС состоится 27 мая.

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