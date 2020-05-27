США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. Об этом сообщил ведущий трансляции, которая доступна на сайте NASA.

Старт должен был состояться 27 мая в 23:33 по мск, однако за 17 минут до пуска его отложили. Причиной такого решения стали неподходящие погодные условия. Ранее сообщалось, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50 процентов из-за дождя и кучевых облаков.

Это должен был стать первый пилотируемый пуск NASA после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Следующая попытка отправить Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном состоится 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 мск).

Главной целью миссии Crew Dragon называется проверка систем корабля и готовности экипажа к работе с ним. Успешное завершение миссии космического корабля будет означать потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на МКС, существовавшей с июля 2011 года, когда НАСА совершило последний полет в рамках программы Space Shuttle.

Первый (безэкипажный) испытательный пуск Crew Dragon компании SpaceX к МКС состоялся в марте 2019 года.

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