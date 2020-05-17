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В НАСА указали на главное условие сотрудничества с Россией в космосе

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Фото: Xinhua / Sipa USA / К«оммерсантъ»

НАСА предпочитает сотрудничать в программе освоения Луны главным образом с теми партнерами, которые разделяют западные ценности в космонавтике, пишет Ars Technica. Согласно американскому изданию, таким условиям может удовлетворять Россия.

«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности», — приводится в публикации заявление исполняющего обязанности заместителя руководителя НАСА Майка Голда.

Согласно Ars Technica, предложенный США проект международного договора Artemis Accords, который бы регулировал деятельность по освоению космоса, отличается от соглашения, регламентирующего функционирование Международной космической станции, указанием, в частности, возможности использования ресурсов на Луне, Марсе и астероидах.

В публикации говорится, что взаимодействие сторон должно предполагать открытость, включающую главным образом прозрачность работы и публикацию научных результатов. В Ars Technica предполагают, что в настоящее время Китай не удовлетворяет таким критериям, хотя Поднебесной может быть предложено присоединиться к Artemis Accords.

В качестве подтверждения такой позиции издание привело комментарий главы НАСА Джима Брайденстайна, посвященный тому, что в мае 20-тонная ступень китайской тяжелой ракеты Long March 5B совершила неконтролируемое падение на Землю по траектории, проходящей через густонаселенные города США, в частности Лос-Анджелес. Подобные действия Поднебесной руководитель назвал опасными и безответственными. «Я не могу придумать лучшего примера того, почему нам нужны Artemis Accords», — сказал Брайденстайн.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы американцев по освоению Луны с военной интервенцией страны в Афганистан или Ирак, когда власти США не согласовывали свои действия с другими странами и ООН.

В том же месяце Брайденстайн заявил, что надеется на присоединение России к соглашению Artemis Accords.

О подготовке соответствующего документа администрацией Белого дома в мае со ссылкой на источники сообщало Reuters.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям добывать ресурсы на Луне.

В мае 2019 года американская лунная программа, первая фаза которой ставит основной задачей обеспечение к 2024 году высадки астронавтов в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где обнаружены запасы водяного льда, получила официальное название Artemis.

В ноябре 2017 года исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США Скотт Пейс описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе. «Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли?» — заявил Пейс.

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