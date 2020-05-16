США понадеялись на участие России в освоении Луны

Национальное управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. Об этом сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн, передает The Washington Post.

Он призвал Россию присоединиться к «Соглашению Артемиды» — правовой базе для проекта по добыче ресурсов на Луне. Глава НАСА также заявил, что было бы хорошо, если бы мир согласился на правильный подход к мирному освоению космоса.

Соглашение регулирует поведение стран и компаний в космосе и на Луне, в том числе создает «зоны безопасности» вокруг участков, где планируют проводить разведку и горные работы. В НАСА указали, что стране необходимо его подписать для участия в лунной программе управления.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп подписал указ, который дал США право на освоение ресурсов Луны. Согласно документу, американцы должны иметь возможность вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

В мае Белый дом начал разрабатывать легальную основу для добычи ресурсов на спутнике рамках готовящегося международного договора «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords). Оно должно объединить союзников США вокруг НАСА в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшие десять лет.

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