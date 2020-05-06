США собрались добывать ресурсы на Луне

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает легальную основу для добычи ресурсов на Луне в рамках готовящегося международного договора «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники знакомые с текстом документа.

Данное соглашение, по задумке авторов, должно объединить союзников США вокруг Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшее десятилетие.

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.

Согласно источнику, Россия, которая является одним из основных партнеров США на Международной космической станции (МКС), не войдет в число стран-партнеров на первых стадиях реализации данного проекта. Основной причиной отказа от участия Москвы является позиция Пентагона, который видит угрозы в маневрах российских спутников.

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В рамках договора также будет создана легальная основа для того, чтобы компании, добывающие ресурсы на Луне, могли владеть ими.

США и другие страны расценивают Луну как ключевой стратегический компонент в космическом пространстве. Кроме того, она может сыграть важную роль в долгосрочных научных исследованиях, которые позволят отправлять последующие миссии на Марс.

Ранее президент Дональд Трамп издал указ, согласно которому США получили право использовать ресурсы Луны. В документе сказано, что американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

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