В «Роскосмосе» отреагировали на планы Трампа по добыче ископаемых на Луне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел совещание относительно добычи полезных ископаемых на Луне. Таким образом в госкорпорации отреагировали на планы президента США Дональда Трампа добывать на спутнике космические ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол встречи.

В ходе заседания Рогозин сравнил планы американцев с военной интервенцией страны в Афганистан или Ирак, когда власти США не согласовывали свои действия с другими странами и ООН.

На совещании также обсуждались вопросы научного освоения Луны, особенности геологии спутника, возможность добычи ресурсов на нем и правовые аспекты этой деятельности.

Подобным образом Рогозин недавно высказался в своем Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что США используют одни и те же принципы вторжения и на Ближний Восток, и на Луну, инициируя создание «коалиции согласных».

В начале апреля Трамп подписал указ, согласно которому США получили право на освоение ресурсов Луны. Согласно документу, американцы должны иметь возможность вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Месяц спустя стало известно, что Белый дом разрабатывает легальную основу для добычи ресурсов на спутнике рамках готовящегося международного договора «Соглашения Артемиды» (Artemis Accords). Оно должно объединить союзников США вокруг НАСА в попытке отправить людей и космические станции на Луну в ближайшие десять лет.

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