Объяснено игнорирование США России на Луне

Соединенные Штаты игнорируют интересы России в вопросе добычи полезных ископаемых на Луне из-за недовольства ситуацией с Международной космической станцией (МКС), сообщил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Они больше рассчитывают на кооперацию, которая сложилась по МКС, где Канада, Япония, вся Европа. А с Россией там не повезло с кооперацией по многим причинам», — объяснил специалист.

По его словам, начиная с 2011 года, когда перестали функционировать американские пилотируемые космические корабли Space Shuttle, российская сторона, воспользовавшись монопольным положением на доставку людей на МКС, устанавливала слишком высокие цены за свои услуги.

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В мае Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает легальную основу для добычи ресурсов на Луне в рамках готовящегося международного договора Artemis Accords, условия которого планируется обсудить с Канадой, Японией, ОАЭ и европейскими странами.

Согласно опубликованному в ноябре 2019 года отчету Управления главного инспектора, с 2006 года стоимость места для астронавтов НАСА и партнеров на российских пилотируемых кораблях серии «Союз» выросла с 21,3 миллиона до 86 миллионов долларов.

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