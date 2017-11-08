США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

Скотт Пейс, исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США, в интервью Scientific American описал стратегию, которой в настоящее время придерживается страна, чтобы сохранить лидерство в космосе.

«Теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли? Если мы хотим стать мировым лидером в области освоения космоса сегодня, нам нужны проекты, которые являются одновременно сложными и реалистичными, но которые также предполагают осмысленное международное партнерство и участие частного сектора», — заявил Пейс.

По его мнению, данная стратегия значительно отличается от того, что делалось в 1960-х и 1970-х годах Соединенными Штатами и Советским Союзом. «В то время речь шла о том, чтобы продемонстрировать лидерство, делая то, что не могла сделать другая страна», — отметил исполнительный секретарь.

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По мнению эксперта, переориентация НАСА с пилотируемой миссии на Луну вместо Марса связана с возможностью интеграции в программу международных партнеров, тогда как полет на Красную планету был бы в значительной степени американским проектом.

«Они были настолько амбициозными (проекты миссий на Марс и астероиды — прим. «Ленты.ру»), что не предоставляли возможности для международных или коммерческих партнерств, и поэтому, я бы сказал, они фактически противоречат национальным интересам США. И причина, по которой мы занимаемся космосом, это не сам космос, а продвижение национальных интересов США», — заявил Пейс.

Пейс также высказался о возможной конкуренции дорогого носителя SLS (Space Launch System), создаваемого Boeing, и дешевых ракет частных американских компаниях Blue Origin и SpaceX. «Тяжелые ракеты являются стратегическими национальными активами, такими, как авианосцы», — заявил эксперт. С ним не согласились в ArsTechnica, указав на различные источники финансирования проектов Boeing, Blue Origin и SpaceX.