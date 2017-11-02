Китай назвал сроки запуска аналога советского «Бурана»

Китай запланировал первый запуск многоразового космического корабля на 2020 год. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Созданием аппарата занимается корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation. Скорее всего корабль будет напоминать американский Space Shuttle или советский «Буран».

Материалы по теме Попытка №5 Из Роскосмоса и ОРКК создадут восьмую по счету госкорпорацию в стране

Космический аппарат сможет перевозить людей и доставлять полезную нагрузку на орбиту, а затем возвращаться обратно. Корабль, по заявлению представителя корпорации, будет прост в обслуживании и обеспечит большое число запусков по низкой цене.

Советская система «Энергия-Буран», а также американские Space Shuttle были многоразовыми средствами выведения аппаратов на орбиту. В настоящее время обе программы закрыты.

Советская система состояла из космического корабля «Буран» и сверхтяжелой ракеты «Энергия». В 1980-х годах ракета стартовала два раза (оба — успешно), один из которых — вместе с «Бураном», успешно совершившим полет в автоматическом режиме.