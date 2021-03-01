Бывший президент СССР Михаил Горбачев накануне своего 90-летия высказался о перестройке, назвав ее делом своей жизни. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой», — сказал политик, которому 2 марта исполнится 90 лет.

По его словам, главными достижениями перестройки на международной арене стали прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.

Ранее в интервью The Times Горбачев заявил, что перестройка не ставила своей целью развал СССР. По его мнению, если бы Советский Союз удалось сохранить, то мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее.

Перестройкой называют эпоху реформ и разработки новой идеологии советского партийного руководства для обозначения больших и неоднозначных перемен в экономической и политической структуре СССР с 1985 по 1991 год. В этом же году Горбачев объявил об отставке. 2 марта ему исполнится 90 лет.