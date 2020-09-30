Горбачев поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения Советского Союза. Он высказал мнение в интервью британскому изданию The Times.

«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — сказал бывший советский лидер.

По его словам, распад союза не был «конечным результатом» перестройки. «Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели», — объяснил Горбачев и добавил, что были допущены ошибки.

«Надо было раньше приступить к реформированию партии, децентрализации СССР, смелее реформировать экономику. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность», — сказал он.

Также он заявил, что процесс перемен довели до того рубежа, когда его стало невозможно обратить. Именно поэтому, по его мнению, провалился путч в августе 1991 года. Горбачев сказал, что ущерб от него был огромный: «был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях».

Ранее в интервью The Times Горбачев дал совет победителю президентских выборов в США. В первую очередь Горбачев посоветовал будущему президенту США провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.