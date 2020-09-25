Горбачев предрек миру хаос из-за политики Трампа

Первый президент СССР Михаил Горбачев предрек миру стратегический хаос из-за разрыва администрацией президента США Дональда Трампа международных соглашений, регулирующих процесс ядерного разоружения. Такое мнение политика опубликовала японская газета Asahi, передает ТАСС.

«Создаются новые военные технологии и новое оружие, риски все больше нарастают», — отметил Горбачев, указав, что необходимы новые усилия для того, чтобы поставить ядерное разоружение в международную повестку дня. Он подчеркнул, что это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке.

Первый президент Советского Союза также отметил, что в современном мире политика конкуренции и политика, которая балансирует на грани военного конфликта, должны смениться на сотрудничество в экономической и гуманитарной областях.

В августе Трамп назвал ситуацию вокруг переговоров с Москвой по ядерному разоружению крупнейшей международной проблемой. По словам американского лидера, в России очень хотят заключить с Соединенными Штатами соглашение о ядерных вооружениях, и именно поэтому сейчас две страны работают над этим.

Срок действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Документ был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В Вашингтоне указывали, что согласятся продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.