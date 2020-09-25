Первый президент СССР Михаил Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем для предотвращения биполярного конфликта. Об этом он рассказал в статье японской газеты Asahi, с которой ознакомился ТАСС.

По словам бывшего политика, противостояние между Вашингтоном и Пекином обострилось из-за пандемии коронавируса. В этой ситуация Москва должна дипломатическим путем предотвратить развитие конфликта. «Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», — подчеркнул Горбачев.

Он напомнил, что в конце 1980-х принцип «нового мышления» доказал свою эффективность при прекращении холодной войны. «Было сложно, но это стало прецедентом для хорошего сотрудничества. После того, как США и Советский Союз впервые достигли важного соглашения в области ядерного разоружения, человечество фактически осознало возможность мирного будущего и вздохнуло с облегчением», — отметил первый президент СССР.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу.