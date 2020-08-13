Горбачев заявил о невозможности демократии без осуждения репрессий Сталина

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что без решительного осуждения политических репрессий общество не могло встать на путь демократизации: надо было назвать вещи своими именами, в том числе оценить роль Иосифа Сталина. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости к 30-летию подписания им указа «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920–1950-х годов».

Горбачев упомянул о своем докладе, зачитанном в 1987 году, в котором раскритиковал действия Сталина.

«На пленуме ЦК в октябре 1987 года я заявил: "Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за массовые репрессии непростительна. Это урок для всех поколений". А в указе от 13 августа 1990 года была поставлена задача скорейшего преодоления последствий политических преступлений на почве злоупотребления властью», — сказал он.

Бывший советский лидер добавил, что политбюро в 1987 году создало комиссию по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями. Комиссия пришла к выводу, что после ХХ съезда КПСС в 1956 году, дело не было доведено до конца, и не была восстановлена справедливость.

Горбачев отметил, что эта тема была в числе важных и актуальных для всего советского общества и для политического руководства страны с самого начала перестройки. «Люди чувствовали острую потребность знать больше о том времени. Гласность дала возможность говорить о трагических страницах нашей истории, ничего не скрывая от людей», — отметил он.

Ранее в июне Горбачев заявил, что он впервые слышит о намерениях Советского Союза при его правлении передать Карелию Финляндии. Так он прокомментировал соответствующие высказывания бывшего дипломата и писателя Юкки Сеппинена.