Репрессированный при Сталине создатель «Союза еврейской молодежи» покончил с собой

Сотрудница социальной защиты нашла тело 89-летнего реабилитированного политического заключенного Феликса Бергера, который жил один и покончил с собой в квартире на улице Кременчугская в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что на трупе были следы, предварительно свидетельствующие о самоубийстве. Тело находилось на кухне. «На затылке мужчины обнаружена травма. Давность наступления смерти примерно два-три дня», — добавил собеседник КП. Труп пожилого человека отправлен на экспертизу для установления точной причины гибели. Полиция проводит проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Феликс Бергер был репрессирован при Иосифе Сталине и сослан в исправительно-трудовой лагерь в 1949 году в возрасте 17 лет за участие в создании «Союза еврейской молодежи». Организация должна была стать аналогом «Молодой гвардии». Десятиклассник Бергер вместе с товарищами из школы хотел оказывать помощь только что провозглашенному независимому государству Израиль, но вскоре активисты были задержаны. Молодой человек провел в лагере пять лет по политической статье. В 1954 году он вышел на свободу по указу об освобождении лиц, совершивших преступления до 18 лет. Был реабилитирован только в 1989 году.