Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев поддержал протестующих в Белоруссии словами «молодцы белорусы». Однако им еще «надо потрудиться», отметил политик в разговоре с изданием «Подъем».

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

«Моя уважаемая Республика и белорусы, которых я люблю. (...) Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов», — сказал Горбачев.

По мнению политика, в Белоруссии «открывается колоссальное дело».

Протесты продолжаются в стране уже второй месяц. Участники выражают недоверие официальным итогам президентских выборов, которые прошли 9 августа, и требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения честного голосования. Очередные протестные акции прошли в Минске 23 сентября после тайной инаугурации Лукашенко.