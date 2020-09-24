В Совфеде назвали протесты в Минске репетицией Запада перед выборами в Госдуму

Протесты в Белоруссии являются репетицией Запада перед выборами в Госдуму в 2021 году, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 сентября.

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По мнению сенатора, во время парламентских выборов в России западные силы попробуют «раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов».

В этой связи Джабаров считает важным усилить работу с молодежью. «Посмотрите на события в Белоруссии, кто выходит на улицы — это обеспеченная часть белорусов, в основном работающие в IT-технологиях, пользующиеся соцсетями», — сказал Джабаров.

После тайной инаугурации президента республики Александра Лукашенко 23 сентября в Минске прошли протестные акции. Демонстрации продолжаются в стране уже второй месяц. Участники выражают недоверие официальным итогам президентских выборов, которые прошли 9 августа, и требуют отставки Лукашенко и проведения честного голосования. Минск обвиняет в дестабилизации обстановки внешние силы.