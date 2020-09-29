Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев дал совет победителю президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, совет по поводу России. Его слова передает The Times.

В первую очередь Горбачев посоветовал будущему президенту США провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Ситуация очень тревожная. «Каким бы ни был результат выборов, нам необходимо возобновить диалог, чтобы выйти из этого застывшего состояния», — сказал он.

По мнению бывшего советского президента, Россия и США должны провести «второй Рейкьявик», чтобы не допустить возобновления ядерной гонки. Он отметил, что сильный импульс для диалога необходим с обеих сторон, а также подчеркнул, что нынешняя мировая политика движется в опасном направлении и напоминает подготовку к настоящей войне.

Саммит в Рейкьявике состоялся 11—12 октября 1986 года. На нем Михаил Горбачев, бывший тогда генсеком ЦК КПСС, встретился с Рональдом Рейганом, занимавшим пост президента США. Встреча прервалась без подписания каких-либо документов, однако она считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Он прекратил свое действие 2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона. США обвинили Россию в нарушений его условий, Москва отвергла все обвинения.