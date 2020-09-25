Горбачев предсказал сокращение военных расходов в мире из-за пандемии

Страны могут быть вынуждены сократить военные расходы из-за экономических потерь во время пандемии коронавируса и направить полученные средства на образование, медицину и экологию. Это предсказал первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщает ТАСС со ссылкой на его статью в японской газете Asahi.

По мнению Горбачева, в борьбе с эпидемией не работают слова и сила, и она стала вызовом для современной цивилизации. Экс-президент призвал мировых лидеров сократить свои военные бюджеты на 10-15 процентов и прислушаться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который призвал страны прекратить все конфликты.

В публикации говорится, что многие государства ослабли экономически и финансово и уже не могут продолжать гонку вооружений. «В ситуации хронического дефицита и пересмотра бюджета каждой стране будет легче прислушаться к таким призывам», — отметил автор статьи.

Горбачев добавил, что сейчас решить глобальные проблемы можно только через сотрудничество и укрепление доверия к международным организациям, также для этого необходимо не допустить краха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В начале пандемии первый советский президент уже призывал страны сократить военные расходы и провести чрезвычайную сессию ООН после стабилизации ситуации. На ней он предложил пересмотреть всю мировую повестку, провести демилитаризацию мировой политики, международных отношений и политического мышления.