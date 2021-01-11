Горбачев объяснил кризисы на постсоветском пространстве

Кризисы в Белоруссии и Киргизии связаны с трудностями перехода к демократии, объяснил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 11 января.

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По его мнению, подобных кризисов на постсоветском пространстве было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить.

В то же время Горбачев отметил, что другим странам не следует вмешиваться в происходящее в Белоруссии. «Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться», — добавил бывший советский лидер.

Ранее в понедельник бывший глава СССР высказал мнение, что России стоит предложить США подписать заявление о недопустимости ядерной войны после инаугурации нового американского президента Джо Байдена.

В конце сентября 2020-го, комментируя кризис в Белоруссии, Горбачев поддержал протестующих. Он отметил, что теперь белорусы имеют характер.

В сентябре в интервью The Times он поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения Советского Союза. По его предположению, мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее. Он также отметил, что перестройка не ставила своей целью развал Союза.

В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, его полномочия закончились в 1991 году.