В России создадут платформу с цифровыми профилями всех мигрантов

Минцифры совместно с МВД до 2022 года создадут в России единую информационную платформу с цифровыми профилями всех мигрантов на территории страны. Это позволит иностранным гражданам получать госуслуги в электронном виде и рассылку о предстоящем выезде из страны, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе прибывшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные и сведения о месте жительства и работе.

По словам источника, с помощью цифрового профиля иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение и вносить обязательные налоговые и иные платежи.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отправлять в пустующие деревни страны приезжающих в Россию мигрантов. «Даже с семьей пускай едут. Дадим им жилье в пустующих деревнях России, пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи и киргизы — кочевники... А таджики и узбеки — это земледельцы», — заявил политик.

В 2020 году российское гражданство получило рекордное за 15 лет число иностранцев — 656,3 тысячи человек.

В сентябре 2020 года сообщалось, что МВД разработало концепцию нового закона о мигрантах, которая предполагает, что иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для въезда в Россию. Для иностранцев, желающих въехать на территорию России, будут предусмотрены прохождение дактилоскопии и фотографирования.