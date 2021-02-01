Правительство предложило обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Правительство предложило обязать мигрантов из стран с возможностью безвизового въезда на территорию России более чем на три месяца сдавать биометрию. Соответствующий документ кабмин внес в Государственную Думу.

Авторы законопроекта отмечают, что невозможность идентификации мигрантов по биометрическим данным не только усложняет реализацию решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации и неразрешении въезда на территорию страны, но и препятствует обнаружению лиц в розыске. В пояснительной записке к документу отмечается, что речь идет о мигрантах из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кабмин также предложил осуществлять обязательный медицинский контроль мигрантов. В правительстве считают, что из-за неполного контроля над их состоянием здоровья и отсутствия эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с опасными заболеваниями вероятность проникновения таких заболеваний на территорию России значительно увеличивается.

Ранее сообщалось, что в 2020 году российское гражданство получило рекордное за 15 лет число иностранцев — 656,3 тысячи человек. Согласно результатам исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, большинство мигрантов — с Украины (62,4 процента), из Таджикистана (9,7 процента) и Казахстана (6,6 процента).