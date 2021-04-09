ФАС отреагировала на требование Путина разобраться с ростом цен на жилье

В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на требование Путина разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе ведомства.

8 апреля глава государства отметил, что в среднем стоимость жилья по стране выросла на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов. Президент согласился с тем, что для решения вопроса необходимо создавать дополнительное предложение на рынке жилищного строительства. Он также поручил «посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС».

Позднее Минстрой назвал причины роста цен на жилье. По словам представителя министерства, одним из ключевых факторов стали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. «Работы на стройплощадках приостанавливались в той или иной мере более чем в 50 регионах. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы», — рассказал собеседник РБК. Еще он упомянул общемировую конъюнктуру и рост цен на стройматериалы.

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