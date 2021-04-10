Россиянам раскрыли главные причины роста цен на жилье. Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев рассказал в интервью РБК, что подорожание квадратного метра стало следствием комплекса причин.

Основными причинами подорожания жилья Николаев назвал реформу строительной отрасли, рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков. По его словам, на рост могло повлиять и введение эскроу-счетов, так как не все строительные компании успели перейти на новую схему финансирования с их помощью.

«Это не единственная, но одна из причин. Потом, мы почему-то все время говорим о росте стоимости квадратного метра, а, с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно», — объяснил Николаев и добавил, что в 2019 году арматура стоила 31 тысячу рублей за тонну, а сейчас — 58 тысяч рублей.

Говоря о причинах роста цен, эксперт также сослался на расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое еще не закончено. «Есть ли там искусственное завышение цен или нет, посмотрим, что результаты экспертизы покажут, но определенные признаки соответствующие усматриваются», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из самых дорогих городов мира для жизни миллионеров. Она заняла 18-е место в рейтинге Global Wealth and Lifestyle Report банка Julius Baer. Первое место оказалось у Шанхая, далее идут Токио и Гонконг, Монако и Тайбэй. На последних позициях — Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.