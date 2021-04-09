Москва оказалась одним из самых дорогих городов мира для богачей

Москва стала одним из самых дорогих городов мира для жизни миллионеров. Она заняла 18-е место в рейтинге Global Wealth and Lifestyle Report банка Julius Baer. В прошлом году российская столица находилась на 23-м месте.

Первое место оказалось у Шанхая, далее идут Токио и Гонконг, Монако и Тайбэй. На последних позициях — Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург. Банк для рейтинга проанализировал цены на 18 категорий товаров и услуг класса люкс, которые покупают богачи с состоянием более миллиона долларов. Всего в список попали 25 городов.

В отчете сказано, что в Москве дешевле всего можно купить виски, дамскую сумку и туфли. В российской столице также недорого обойдется лазерная коррекция зрения, покупка элитного автомобиля, костюма, жилой недвижимости, дегустационного ужина и номера в гостинице. Цены выше среднего в Москве на велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом.

Для богачей самым дорогим регионом в мире является Азия. Самым доступным для ведения роскошного образа жизни оказался американский континент. Ранее сообщалось, что в Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира. В прошлом году в китайской столице стало на 33 миллиардера больше, из-за чего теперь их 100.

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