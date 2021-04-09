Определен критический для стоимости квартиры фактор

Существенная и незаконная перепланировка снижает рыночную стоимость квартиры. Обусловлено это тем, что покупателям с ипотекой видоизмененное жилье не подходит, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Нелегальные изменения в планировке — критический для стоимости квартиры фактор, отмечают риелторы: банк просто не даст кредит на приобретение такого объекта. Таким образом, при его продаже автоматически отсеиваются около 60-80 процентов потенциальных покупателей. Наличие перепланировки — весомый аргумент для торга, подчеркивают специалисты.

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«По нашим оценкам, в 50 процентах продаваемых квартир Москвы так или иначе встречается перепланировка. Другое дело, что она бывает существенной и несущественной», — указывают они. По определению экспертов, существенными считаются изменения, когда перенесены границы мокрых точек, снесена дверь в кухню (если в квартире есть газ), снесена или частично снесена несущая стена. Пример несущественной перепланировки — снос гардеробного шкафа.

Долю объявлений о продаже квартир в Москве, в которых говорится о перепланировках, брокеры оценивают в 3,5 процента. И только в шести описаниях владельцы честно отметили незаконность изменений.

Ранее, в марте, сообщалось о москвиче, который снес несущую стену и лишился квартиры. Факт самовольной перепланировки был выявлен после того, как соответствующая жалоба поступила в Мосжилинспекцию.

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