Москвич снес несущую стену и лишился квартиры

В Москве владелец квартиры в одном из домов на Дмитровском шоссе снес несущую стену и отказывается ее восстановить. Мосжилинспекция обратилась в суд с иском о продаже жилого помещения с публичных торгов, сообщается на сайте ведомства.

Суд уже удовлетворил ходатайство инспекции о принятии мер по обеспечению иска — на проблемную квартиру наложили арест, то есть собственник лишился права совершать какие-либо сделки с указанным жилым помещением. Факт самовольной перепланировки был выявлен после того, как соответствующая жалоба поступила в Мосжилинспекцию.

Инспекторы выяснили, что владелец трехкомнатной квартиры объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. На оставшемся фрагменте стены он оборудовал место для размещения телевизора. Собственника попросили привести квартиру в проектное состояние, но он этого не сделал и был привлечен к административной ответственности. Впоследствии суд вынес решение, согласно которому владелец обязан был выполнить требования Мосжилинспекции. Он это решение проигнорировал и был оштрафован.

«Исчерпав все возможные меры административного воздействия, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере в отношении злостного нарушителя — лишении его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов», — поясняется в сообщении.

Аналогичный конфликт разгорелся в Москве в 2016 году: тогда москвич лишился квартиры из-за самовольного расширения санузла. Головинский районный суд постановил продать недвижимость с публичных торгов.

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