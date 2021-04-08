Назван главный город миллиардеров

В Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира, пишет «Би-би-си». В прошлом году в китайской столице стало на 33 миллиардера больше, теперь их 100.

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Успешная борьба с коронавирусом, рост числа технологических компаний и фондовых рынков помогли Китаю занять первое место и стать главным городом богачей. До этого последние семь лет лидером был Нью-Йорк, где живут 99 миллиардеров. Их капитал на 80 миллиардов долларов больше, чем у состоятельных людей Пекина.

Самым богатым жителем Пекина назван основатель TikTok и генеральный директор ByteDance Чжан Имин. Его капитал удвоился до 35,6 миллиарда долларов. Самый богатый житель Нью-Йорка — бывший мэр Майкл Блумберг (59 миллиардов долларов). С 698 миллиардерами Китай приближается к США, которые по-прежнему лидируют с 724 миллиардерами. Индия занимает третье место по этому показателю (140 человек).

В России на 2021 год насчитывается 117 долларовых миллиардеров. Из россиян самое высокое, 51-е место в глобальном рейтинге занимает председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. За ним идет крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин с 27 миллиардами долларов.