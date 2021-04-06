Павел Дуров оказался самым богатым жителем Дубая

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал 112-м в списке мировых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.

При этом россиянин оказался самым богатым жителем Дубая. У идущего следом за ним уроженца Индии, владельца LuLu Group International Юсуффа Али, состояние составляет 4,8 миллиарда долларов.

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Также Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей России, попав сразу на девятое место. Годом ранее издание оценивало его состояние в 3,4 миллиарда долларов.

Российскую часть списка возглавил Алексей Мордашов, у которого, с учетом переданных сыновьям активов, остается 29,1 миллиарда долларов. Следом идет основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин (27 миллиардов долларов), а замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).

В мировом рейтинге первое место с результатом 177 миллиардов долларов занимает владелец Amazon Джефф Безос. Следом за ним идет Илон Маск, чье состояние выросло до 151 миллиарда.

Россия идет пятой по количеству стран, где миллиардеров больше всего. Однако за год, на который пришлась пандемия коронавируса и кризис, их стало гораздо больше — 117 против 98 человек. Ранее основатель и крупнейший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков предположил, что в будущем Дуров войдет в тройку богатейших россиян.