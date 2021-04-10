Дурова убрали из списка арабских миллиардеров

Журнал Forbes убрал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова из списка арабских миллиардеров. Теперь он ротируется в российском списке богатейших бизнесменов. На это обратил внимание РБК.

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Еще в начале апреля Дуров указывался в качестве самого богатого жителя Дубая. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Теперь в арабском списке осталось четыре человека.

На первое место Forbes поместил основателя сети торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding (торговые и развлекательные центры) Маджида Аль Футтайма, его капитал оценивают в 3,6 миллиарда долларов. На втором месте — бывший основатель и председатель совета директоров банка Mashreqbank Абдулла Аль Гурайр, на третьем — застройщик Хуссейн Саджвани, а четверку замыкает владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм.

Что касается богатейших россиян по версии Forbes, то рейтинг возглавляет Алексей Мордашов, у которого, с учетом переданных сыновьям активов, остается 29,1 миллиарда долларов. Следом идет основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин (27 миллиардов долларов), а замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов). Дуров в российском списке занимает девятое место, а в общемировом — на 112-м.