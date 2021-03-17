Тиньков назвал богатейших людей России будущего

Основатель и крупнейший владелец Тинькофф банка Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse назвал богатейших людей России будущего. Слова бизнесмена приводит Forbes.

По мнению Тинькова, в будущем в тройку богатейших людей страны войдут основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, а также братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие компанию-разработчик мобильных приложений Playrix.

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«Тройка миллиардеров в будущем: Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — отметил Тиньков.

Все участники списка Тинькова уже являются долларовыми миллиардерами. По данным Forbes, состояние Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов, Сторонского — 1,1 миллиарда, братьев Бухманов — 3,1 миллиарда у каждого.

В 2018 году Тиньков критиковал Сторонского и его стартап Revolut, позволяющий оформлять мультивалютную карту для обмена без комиссий. По мнению банкира, используемые компанией технологии недостаточно инновационны, чтобы считаться прорывными.