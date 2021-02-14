Экономика
 
Последние новости
Врач предсказал появление британского штамма коронавируса в России
Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Пожар в здании в центре Москвы ликвидирован
Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на «Евровидении»
Москвичи назвали самые романтичные места столичного метро 
В ЛНР прокомментировали подрыв трех украинских военных на собственной мине
«Арсенал» обыграл «Лидс» в матче АПЛ
Стало известно о провале плана по переносу чемпионата мира по хоккею в Россию
На Украине обвинили Россию в стремлении присоединить Донбасс
Новости партнеров
Прослушать новость

Тиньков захотел стать вторым после Сбера

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Тиньков
Олег Тиньков
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков провел прямой эфир в голосовой социальной сети Clubhouse и рассказал о своих планах «быть вторым после Сбера». Его цитирует «Интерфакс».

Тиньков также заявил, что не против обсудить новое партнерство с «Яндексом» и уважает компанию, однако, по его мнению, IT-компании будет тяжело купить TCS Group.

«Они свой шанс упустили, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я чужие деньги не считаю, но посмотрите сейчас на нашу капитализацию и на их с момента распада сделки. Я думаю, что им будет сейчас тяжело такую сделку сделать», — сказал Тиньков.

По его словам, сейчас группа Тинькофф «не продаваемая, а только капитализируемая». «Планы поменялись. Мы хотим, чтобы компания стоила свыше 20 миллиардов долларов, мы хотим, чтобы у нас было свыше 20 миллионов клиентов, мы хотим быть вторыми после Сбера, потому что первым быть невозможно», — заключил Тиньков.

Олег Тиньков с долей в 35,1 процента является основным акционером TCS Group.

В сентябре 2020-го TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» мог стать владельцем 100 процентов акций финансовой группы. Предполагалось, что компания купит TCS за 5,48 миллиарда долларов, однако в октябре стороны заявили о прекращении переговоров и отмене сделки.

Ранее у Олега Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга.

Весной прошлого года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, которая была диагностирована несколькими месяцами ранее. С тех пор бизнесмен перенес пересадку костного мозга и проходит лечение в лондонской клинике. 19 декабря он сообщил о наступлении полной ремиссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Маск пригласил Путина поговорить
ВТБ первым из банков РФ появился в голосовой социальной сети Clubhouse
У Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга
Другие материалы рубрики
Экономика00:0213 января

Опомнились

Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
13:3411 февраля

В Госдуме рассмотрят вопрос о минимальном гарантированном доходе должников

15:4811 февраля

В Башкирии найдены нестыковки по делу предпринимателя Александра Киселева

14:5011 февраля

Телемедицина стала доступнее для держателей карт «Мир»

Экономика00:01 9 января

В собственном соку

В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
13:2811 февраля

В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Лукашенко

13:0411 февраля

Раздачу денег россиянам просто так посчитали неактуальной

12:1411 февраля

Центробанк решил разобраться с банками и Системой быстрых платежей

Экономика00:0330 декабря 2020

Черная полоса

Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
13:0811 февраля

Минэкономразвития и Корпорация МСП оценят эффективности цифровых сервисов

12:0811 февраля

Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенничестве

12:0011 февраля

Нехватку бананов в России опровергли

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Байден призвал американцев носить маски весь год
ВОЗ рассказала о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Американец позвонил в полицию с угрозой убить Байдена и был арестован
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Украинский министр предложил горнякам уехать на заработки в Польшу
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
На Украине объяснили причину собственной отсталости
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Все материалы
Экономика
Строительство «Северного потока-2» остановили
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Мишустин вслед за Путиным возмутился формальным ростом зарплат
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
«Роснефть» в 2020 году сохранила лидерство по добыче жидких углеводородов
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
ЦБ сохранил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге целовавшего восьмиклассницу учителя отправили под домашний арест
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Навальный в суде вновь отказался извиняться перед ветераном
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд по делу Навального о клевете в адрес ветерана перенесли
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Похитивший средства на позитивный имидж Дагестана выдан России
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Боец UFC потерял сознание после взвешивания
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Глава UFC высказался о третьем бое Макгрегора и Порье
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Телефоны Марадоны проверят в рамках расследования его смерти
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Глава UFC обратился к Нурмагомедову
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Создавался совсем не для эротики»
 
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
«Он преступник, но у него много других достоинств»
Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
Alfa Romeo, DS и Lancia вместе сделают премиальный автомобиль
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
Chevrolet Corvette скоро станет гибридным и электрическим
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
Глава Stellantis пообещал не избавляться от Chrysler
Ностальгия без боли: тест Lada Niva Travel
Семейная сага про «Ниву»: по Жигулевским горам на обновленной Ниве Travel, которая снова Lada
Ford вынужден был дорабатывать конвейер из-за шин нового F-150
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы