Тиньков захотел стать вторым после Сбера

Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков провел прямой эфир в голосовой социальной сети Clubhouse и рассказал о своих планах «быть вторым после Сбера». Его цитирует «Интерфакс».

Тиньков также заявил, что не против обсудить новое партнерство с «Яндексом» и уважает компанию, однако, по его мнению, IT-компании будет тяжело купить TCS Group.

«Они свой шанс упустили, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я чужие деньги не считаю, но посмотрите сейчас на нашу капитализацию и на их с момента распада сделки. Я думаю, что им будет сейчас тяжело такую сделку сделать», — сказал Тиньков.

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По его словам, сейчас группа Тинькофф «не продаваемая, а только капитализируемая». «Планы поменялись. Мы хотим, чтобы компания стоила свыше 20 миллиардов долларов, мы хотим, чтобы у нас было свыше 20 миллионов клиентов, мы хотим быть вторыми после Сбера, потому что первым быть невозможно», — заключил Тиньков.

Олег Тиньков с долей в 35,1 процента является основным акционером TCS Group.

В сентябре 2020-го TCS Group сообщила о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» мог стать владельцем 100 процентов акций финансовой группы. Предполагалось, что компания купит TCS за 5,48 миллиарда долларов, однако в октябре стороны заявили о прекращении переговоров и отмене сделки.

Ранее у Олега Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга.

Весной прошлого года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, которая была диагностирована несколькими месяцами ранее. С тех пор бизнесмен перенес пересадку костного мозга и проходит лечение в лондонской клинике. 19 декабря он сообщил о наступлении полной ремиссии.