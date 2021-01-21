У Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга

У основателя и основного владельца Тинькофф банка Олега Тинькова начались осложнения после пересадки костного мозга. Об этом бизнесмен написал в Instagram.

«После пересадки КМ у 80 процентов наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", ака GvHD, к сожалению, в 20 процентов я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела», — написал Тиньков.

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По его словам, нынешнее состояние может продлиться еще несколько месяцев. К тому же у предпринимателя до сих пор не поменялась группа крови.

Также Тиньков рассказал, что его семейный благотворительный фонд, который будет специализироваться на финансировании лечения онкологических заболеваний, начнет работу в конце января: «Начинаем с масштабных исследований, и далее законодательная база и понимание, как увеличить регистр потенциальных доноров стволовых клеток в стране со 100 тыщ до 5 млн» [пунктуация и орфография сохранены].

Весной прошлого года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, которая была диагностирована несколькими месяцами ранее. С тех пор бизнесмен перенес пересадку костного мозга и проходит лечение в лондонской клинике. 19 декабря он сообщил о наступлении полной ремиссии.