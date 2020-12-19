Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. (...) И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены», — рассказал Тиньков, поблагодарив при этом «безымянную немецкую девушку», спасшую ему жизнь.

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Бизнесмен также написал, что впереди его ждет большая работа, в том числе реабилитация. «Лейкемия — это, наверное, самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен», — признался он.

Тиньков также рассказал о решении создать фонд помощи людям с лейкемией. По его словам, в России необходимо менять ситуацию с заболеваемостью, поскольку от нее умирает «примерно 75 процентов» пациентов его возраста.

Ранее, 11 декабря, адвокат банкира Алекс Бейлин сообщил, что после пересадки костного мозга у его клиента начались осложнения, коэффициент выживаемости оценивается в 40-50 процентов.

Об острой форме лейкемии у Тинькова стало известно в начале марта. Тогда он рассказал, что диагноз ему поставили в октябре прошлого года. К тому моменту он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Позднее бизнесмен перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после четвертого курса химиотерапии потерял волосы.