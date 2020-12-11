Вероятность выживания Олега Тинькова оценили в 40-50 процентов

После пересадки стволовых клеток у российского бизнесмена Олега Тинькова, прошедшего курс лечения от лейкемии, начались осложнения. Его коэффициент выживаемости оценивается в 40-50 процентов. Об этом в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне заявил его адвокат Алекс Бейлин, передает ТАСС.

Суд рассматривал дело об экстрадиции Тинькова в США, где его подозревают в сокрытии доходов и неуплате налогов. В результате cлушание перенесено на середину марта, как и просила защита. Такое решение принято уже в шестой раз, хотя в четырех случаях до этого дату меняли еще до начала заседания.