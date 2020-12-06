Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков назвал срок своего полного выздоровления. Об этом он написал в Instagram.

По его словам, прошло 150 дней с момента трансплантации стволовых клеток. И если раньше врачи говорили ему, что через 100 дней он пойдет на поправку, то теперь они утверждают, что восстановление не стоит ожидать раньше чем через год.

«Врачи сейчас говорят, "ты не думай, первый ГОД, после пересадки, ты больной человек, и позитив будет через год"…вообщем полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021», — написал бизнесмен (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»).

По признанию основателя банка, он чувствует себя нормально, но у него началась «реакция транспланта против хозяина» (РТПХ).

«РТПХ у меня вроде небольшой, в основе атакует кишечник, печень и кожу», — описал Тиньков, добавив, что «болезнь оказалась долгая, сложная и противная», но ему помогает в борьбе с ней спортивная подготовка.

Бизнесмен призвал подписчиков заниматься спортом и наслаждаться «каждым днем своей жизни».

«Это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати, я это понял…», — добавил он.

В 2019 году у Тинькова была диагностирована лейкемия, о чем он сообщил спустя несколько месяцев. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где перенес коронавирусную инфекцию. В начале апреля он объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка.