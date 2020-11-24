Глава «Тинькофф» избавился от акций «Тинькофф»

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз избавился от глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на 14 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении группы.

Каждая GDR соответствует одной акции класса А. В компании утверждают, что топ-менеджер продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг. Решение о продаже были принято по личным причинам. Все операции провели в течение трех дней. Хьюз продал ценные бумаги на 5,89 миллиона долларов 19 ноября, бумаги еще на 7,86 миллиона долларов — 20 ноября. Затем 23 ноября было продано расписок еще на 240 тысяч долларов.

TCS Group (владеет банком) летом 2019 года привлекла через SPO на Лондонской бирже около 300 миллионов долларов. Компания разместила 16,7 миллиона GDR по цене в 18 долларов за бумагу. Из-за высокого спроса стоимость расписки пришлось повышать, пишет РБК. Позднее стало известно, что основатель компании Олег Тиньков купил около 555,6 тысячи бумаг на 10 миллионов долларов. Топ-менеджеры компании тогда также купили глобальные депозитарные расписки. Хьюз приобрел 12,4 тысячи GDR на 223,65 тысячи долларов.