Тиньков объяснил распродажу акций своего банка

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков объяснил, зачем он продал 5,3 процента акций TCS Group, головной структуры организации. Об этом говорится в заявлении траста семьи Rigi Trust, на которое ссылается РБК.

Средства будут потрачены на урегулирование юридических проблем и запуск благотворительного фонда, который займется решением проблем рака крови и развитием института донорства. На фонд банкир собирается потратить до 200 миллионов долларов, общая стоимость проданного пакета составляет 325 миллионов долларов.

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Тиньков объяснил, что доля Rigi Trust в TCS Group по-прежнему выше 35 процентов, и пообещал больше не продавать акции банка как минимум полгода. Он указал, что расширение числа держателей акций пойдет на пользу.

Сообщение о продаже доли в банке появилось в день слушаний об экстрадиции Тинькова из Великобритании в США. Там его обвиняют в сокрытии сведений об активах стоимостью 1 миллиард долларов, которые появились после IPO банка в 2013 году.

Еще в октябре банкир утверждал, что не станет продавать долю в организации, потому что у него «полно кэша», чтобы расплатиться за «ошибки молодости» и решить проблемы с претензиями американской налоговой службы. Таким образом Тиньков комментировал срыв сделки с «Яндексом», которую называли одним из способов поправить его финансовое положение.

Вскоре после несостоявшегося объединения пакет акций стоимостью 14 миллионов долларов продал председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз. Тогда утверждалось, что деньги понадобились банкиру по личным причинам.

После сообщений о продаже акций трастом Тинькова котировки банка упала на 2,5 процента. Тем не менее с начала года стоимость кредитной организации выросла в полтора раза.